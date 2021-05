Vesić: Potrebno još 19.000 ljudi da bi se došlo do 50 odsto vakcinisanih

Novi magazin pre 47 minuta | Beta

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da fali još 19.161 osoba da se vakciniše da bi Beograd došao do 50 odsto vakcinisanih, što će, kako je ocenio biti u narednih sedam dana.

"U Beogradu je ukupno vakcinisano 677.105 osoba i 536.810 je revakcinisano, a u pet beogradskih opština - Stari grad, Savski venac, Vračar, Rakovica i Novi Beograd, već se došlo do 50 odsto vakcinisanih", kazao je on za TV Pink. Da bi se što više građana vakcinisalo, Vesić je rekao da će nekoliko turističkih agencija pripremiti vaučere za ljude koji se vakcinišu. Kada je reč o popuštanju mera protiv korona virusa, on je rekao da će od Kriznog štaba Vlade Srbije