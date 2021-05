Nema leta bar do 2. juna

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti svežije, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno.

Ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom uz postepeno razvedravanje. Posle podne se samo u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 7 do 15 C, najviša dnevna od 21 do 25 C. U Beogradu pretežno sunčano i svežije. Vetar slab, severnih pravaca. Jutarnja temperatura oko 12 C, najviša