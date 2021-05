Radonjić pozvao na podršku za Budućnost: Zajedno do titule

B92 pre 2 sata | B92, Tanjug

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da očekuje težak meč protiv Budućnosti u majstorici finala plej-ofa ABA lige.

Radonjić veruje da njegov tim može da odbrani domaći teren i osvoji novu titulu na Jadranu. Majstorica finala igra se sutra od 20.30 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu. "I mi i Budućnost smo dobili mečeve na svom parketu. Na nama je zadatak da odbranimo teren i dođemo do trofeja. Čitave sezone bila je borba za poziciju na tabeli, bili smo prvi i to nam je donelo mogućnost da na svom terenu dođemo do cilja. Svesni smo činjenice da igramo protiv