Slovenija priznaje PCR i potvrde o vakcinaciji iz Srbije: Evo koliko mora da prođe od druge doze

Blic pre 1 sat | T.K.

Vlada Slovenije donela je odluku da se na njihovim graničnim prelazima priznaju PCR testovi na KOVID-19, kao i potvrde o vakcinaciji izdate u Srbiji.

Ta odluka će stupiti na snagu 30. maja i važiće do 6. juna 2021. godine, pošto Vlada Slovenije na sednicama svake nedelje razmatra usvojene mere i usvaja njihovo produženje ili izmenu. Bez upućivanja na karantin kod kuće, osoba može ući u Sloveniju ako po ulasku podnese: dokaz o negativnom rezultatu PCR testa, ne stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa, potvrdu lekara za one koji su preležali kovid, najranije 10 dana nakon preležanog virusa, a najkasnije do šest