Proleće i danas varljivo, malo pljuskova, malo sunca

RTS pre 1 sat

U Srbiji promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i pljuskova kiše sa grmljavinom. Najmanje padavina na severu i severozapadu, gde se kiša očekuje tek noću. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, tokom dana do 25.

U toku dana suvo vreme će se zadržati samo na severu i severozapadu Srbije, gde se kiša očekuje tek u toku noći. Duvaće slab, promenljiv vetar, uveče i u toku noći u pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša od 20 do 25 stepeni. Tipično majsko vreme, zadržaće se do kraja meseca.