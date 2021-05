Kiša i pad temperature: U Srbiji danas naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom

Blic pre 36 minuta

U Srbiji će danas biti prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz manji pad temperature, a sredinom dana na severu, posle podne i uvece i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje, saopštio je RHMZS.

Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, uvece u slabljenju. Najniza temperatura od 12 do 15, a najviša od 18 do 22 stepena. U Beogradu će danas biti malo svežije. Ujutro i pre podne prolazno naoblacenje sa kisom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najniža temperatura biće oko 13, a najviša oko 20 stepeni. Prema izgledima za narednih sedam dana, do 4. juna, biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a