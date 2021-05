Stari odmor možete da iskoristite i u 2022.: Vlada je donela novu odluku, a evo i na koga se ona sve odnosi

Blic pre 2 sata | Slađana Vukašinović

Svi oni zaposleni koji zbog obektivnih problema izazvanih pandemijom korona virusom nisu mogli da iskoriste deo godišnjeg odmora iz 2019. to će moći da urade do 30. juna.

Ovo pravo im proističe iz Zaključka vlade kojim je definisano da pored njih, tu mogućnost, iz istih razloga mogu da koriste i oni koji svoj odmor i iz 2020. godine nisu mogli da iskoriste u zakonskom roku, što će to moći da urade najkasnije do 30. juna 2022. godine. Drugim rečima rok se produžava za godinu dana i to za zaposlene koji zbog prirode posla, u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti kovid-19, zbog privremene sprečenosti za rad ili zbog