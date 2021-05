U Srbiji sutra oblačno sa temperaturom do 24 stepena

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni.

utarnja temperatura kretaće se od sedam do 14, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura biće oko 11, a najviša dnevna oko 21 stepena. Do srede će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od srede će uglavnom biti suvo i toplije. Biometeorološka prognoza za subotu, 29. maj 2021. godine: Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati