Vučić saslušao direktora EPS i sindikate: Primarno pitanje zelene agende u energetici (foto)

Kurir pre 9 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa v.d. direktorom JP "Elektroprivreda Srbije" Miloradom Grčićem i predstavnikom Sindikata rudara Kolubare Miodragom Rankovićem.

Vučić je rekao da je pitanje implementacije "zelene agende" jedno od najbitnijih u oblasti energetike, ali i da Srbija ne može da se liši prirodnih resursa koji omogućavaju energetsku nezavisnost države. Vučić je sa Grčićem i Rankovićem razgovarao o budućnosti kompanije EPS i novim