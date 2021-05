Oštetili budžet Srbije za 130 miliona dinara, medju uhapšenima i dva carinika

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za borbu protiv korupcije uhapsilo je šefa carinske ispostave, jednog službenika te ispostave i još tri osobe, jer se sumnja da su malverzacijama oštetili budžet Srbije za više od 130 miliona dinara, saopšteno je danas iz MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju, uhapšeni su šef carinske ispostave S.P. (53), carinski službenik M.M. (52), pravnika privrednog društva iz Loznice B.A. (50), kao i odgovorna lica privrednog društva iz Beograda N.D. (45) i D.Dj. (65), a traga se za još dve osobe. Carinici se terete za zloupotrebu službenog položaja, B.A. za poresku utaju, a N.D. i D.Dj. za zloupotrebu položaja službenog lica. Osumnjičeni se terete da su, od decembra 2017. do februara 2019,