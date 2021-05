Italijan se vratio u juventus: Alegri ponovo na klupi "stare dame"

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

FOTO: AP Ovaj 53-godišnjak iz Livorna se vraća u klub koji je vodio od 2014. do 2019. godine i u tom periodu je sa "starom damom" osvojio pet šampionskih titula u Seriji A, četiri Kupa Italije, dva Superkupa, dok je dva puta stizao do finala Lige šampiona.

Mediji na " čizmi" navode da je Alegri potpisao ugovor sa klubom iz Torina do 2025. godine. Alegri će na klupi Juventusa zameniti Andreu Pirla, koji je napustio tim nakon loših rezultata. Welcome back home, Max! ⚪⚫ #AllegriIN — JuventusFC (@juventusfcen) May 28, 2021