Danas promenljivo, oblačno i sunčano

B92 pre 4 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura biće oko 11, a najviša dnevna oko 21 stepena. Prema prognozi za narednih sedam dana, do srede će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i dnevnom