Kisić: Prvi put za godinu dana jednocifren broj; "Mladi daju završni udarac"

Darija Kisić Tepavčević je navela da je u toku jučerašnjeg dana po prvi put nakon godinu dana detektovan jednocifren broj korisnika koji su pozitivni.

"Do ovog momenta vakcinisano je oko 90 odsto korisnika ustanova socijalne zaštite. Pokazali su se kao izuzetno odgovorni, savesni. Pokazali su šta znači briga za sopstveno zdravlje i šta znači briga za kolektiv, i to se odrazilo na pad učestalosti oboljevanja - u toku jučerašnjeg dana po prvi put nakon godinu dana detektovan jednocifren broj korisnika koji su pozitivni. To ne znači da su ti pozitivni bili u toku prošlog dana nego je to ukupan broj svih pozitivnih