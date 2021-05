Ponesite kišobran: U Srbiji promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, zbog mogućih padavina savetuje se oprez u vožnji

Blic pre 4 sati

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji će u Vojvodini biti praćeni i grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i na istoku zemlje povremeno i jak, severozapadni i zapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura će biti od 9 do 15 stepeni C, najviša dnevna od 16 do 21 C. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura oko 12 C, najviša dnevna oko 19 C. Prema prognozi za narednih sedam