Nesreća u tenesiju Manji avion Cesna srušio se u jezero, poginulo sedam ljudi video

Kurir pre 2 sata

Manji avion tipa Cesna C501, sa sedam putnika i članova posade, srušio se u subotu u jezero Persi Prist u državi Tenesi, a nadležni su potvrdili da nema preživelih.

"Naši napori su preusmereni na saniranje posledica nesreće, ali potraga za preživelima je završena. Nema preživelih", izjavio je načelnik lokalne vatrogasne službe. Seven people are presumed dead after a small plane crashed into a lake near Nashville today, authorities said. https://t.co/QOlUZA8V4h — KTVZ NewsChannel 21 (@KTVZ) May 30, 2021 Prema pisanju lokalnih medija, očevici su potvrdili da se avion srušio u vodu nedaleko od jezerske marine. Avion je leteo na