Vremenska prognoza za nedelju, 30. Maj: Danas ponegde kiša i pljuskovi - evo kakvo nas vreme očekuje narednih sedam dana

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto: E.Grčić Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i na istoku zemlje povremeno i jak, severozapadni i zapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 21. Foto: Printscreen/RHMZ I u Beogradu se očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 19 stepeni. Do srede promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i dnevnom temperaturom ispod proseka za ovaj period godine. U sredu se očekuje smanjenje