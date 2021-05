Radno vreme ugostiteljskih objekata produženo do ponoći

Novi magazin pre 10 minuta | Beta

Ministarka Srbije za rad, Darija Kisić Tepavčević, izjavila je danas da će ugostiteljskim objektima radno vreme biti produženo do ponoći i napolju i unutra, a kiosci će moći rade 24 sata.

Posle sednice Kriznog štaba Vlade Srbije za suzbijanje epidemije koronavirusa, ministarka je rekla da je doneta i odluka da poslednje projekcije filmova u bioskopima mogu početi u 23 sata, do kada mogu raditi i blagajne. Ona je objavila i da pravo na 3.000 dinara ima svako ko se prijavi na portal e-uprava do večeras u ponoć i vakciniše se u narednih sedam dana. Najavila je da će biti ukinut besplatni PCR test za one koji putuju u Nemačku. Kisić Tepavčević: