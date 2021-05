Tiodorović: Očekujem proceduru za odobrenje Fajzera za decu

Prva pre 2 sata | Tanjug, Novosti

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović očekuje da će srpska Agencija za lekove i medicinska sredstva pokrenuti proceduru kako bi se Fajzerova vakcina odobrila za starije od 12 godina.

Tiodorović je za Novosti rekao da je velika stvar odobrenje kojim je Evropska agencija za lekove odobrila korišćenje Fajzerove vakcine za decu od 12 do 16 godina. "Ima već mesec i nešto dana kako smo očekivali ovu odluku. Ona je vrlo značajna, jer će imunizacijom moći da bude pokrivena grupa školaraca koji su potencijalno veliki prenosioci virusa", naveo je Tiodorović. On je podsetio da su vakcine Fajzera i AstraZeneke do sada mogle da se daju deci iznad 16 godina,