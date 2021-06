Sutra pretežno sunčano, posle podne oblačno i suvo

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

U većem delu Srbije sutra pre podne će biti pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od šest do 12 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra pre podne biti pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno i suvo. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće oko 12, najviša dnevna oko 23 stepena. U Srbiji će do kraja nedelje biti suvo, pre podne pretežno