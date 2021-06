Mediji: Poljuljan kredibilitet Hrvatske među susedima

RTV pre 1 sat | Tanjug

SARAJEVO - Kredibilitet Hrvatske među susednim zemljama zasigurno je poljuljan, nakon što je predsednik Zoran Milanović vratio odlikovanja Branimiru Glavašu, kojem se sudi za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Hrvatskoj tokom rata devedesetih, smatraju predstavnici srpske zajednice u toj zemlji i analitičari, prenela je Al džazira Balkans.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je da odluka predsednika Milanovića o vraćanju odlikovanja Glavašu ne može biti dobar primer nikome u regionu. Ako neko u regiji to i čini (odlikuje osuđene ili osumnjičene za ratne zločine), potez Milanovića Hrvatsku sada dovodi u situaciju da ne može ništa reći na to, čak i onda kada to vređa osećaje pripadnika hrvatskog naroda, članove porodica stradalih bilo u