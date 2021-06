O proslavama mature odluka sledeće nedelje

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Stav o proslavama mature Ministarstvo prosvete će doneti po preporukama Kriznog štaba a očekujemo da se utvrdi standard u pogledu broja zaraženih pa da se na osnovu toga odobre maturske večeri, rekao je danas ministar Branko Ružić.

Gostujući na TV Pink on je rekao da se nada da će proslava biti jer su one važan životni momenat za mlade. "Treba pristupiti toj odluci vrlo odgovorno bez obzira na emocije. Nadam se da će taj stav Kriznog štaba biti jasan tokom iduće nedelje, a možda i ranije", rekao je on. Dodao je da je takva odluka važna i zbog održavanja rekreativne i nastave u prirodi. "Dosta stvari ako je epidemiološka situacija dobra ne bi trebalo suspendovati. Važne su za decu", rekao je