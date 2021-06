Vlast bez Bibija?

B92 pre 7 sati | DW

U Izraelu bi posle dvanaest godina mogla da se formira Vlada čiji se premijer neće zvati Benjamin Netanjahu.

To bi bila široka koalicija od levice do tvrde desnice, prepuna kompromisa. Pitanje je koliko će izdržati. Nova koaliciona Vlada u Izraelu bila bi jedna od najšarenijih u istoriji države. I, što je još veće iznenađenje, bila bi bez večitog premijera Benjamina Netanjahua koji je od izbora do izbora nekako ostajao na vlasti poslednjih godina. Manje od sat vremena pre nego što je u ponoć istekao rok za iznalaženje većine, predsedniku Izraela se javio Jair Lapid, lider