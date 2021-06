Popović: U prvoj fazi četiri miliona vakcina iz "Torlaka"

RTV pre 41 minuta | RTS, Tanjug

BEOGRAD - Supstanca za proizvodnju vakcine "Sputnjik Ve" popodne stiže na "Torlak" i od sutra počinje proizvodnja vakcine u tom institutu, rekao je danas ministar u Vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i dodao da će u prvoj fazi biti proizvedeno četiri miliona vakcina.

On je rekao je da je supstanca za vakcinu stigla na Aerodrom Šeremetjovo i danas popodne će se transportovati u Beograd u specijalnim kontejnerima na temperaturi od plus dva do plus osam stepeni. "Kada stigne u Beograd ide u "Torlak", gde je sve spremno za proizvodnju vakcine koja će početi sutra u popodnevnim satima", naveo je Popović za RTS. Prema njegovim rečima, za prvi period od četiri do šest meseci će se proizvesti četiri miliona vakcina "Sputnjik Ve".