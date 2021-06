Vremenska prognoza za četvrtak, 3. Jun: Pre podne sunčano, popodne temperaturni obrt - evo šta nas čeka narednih 7 dana

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

Foto: Depositphotos/Printscreen/Windty U južnim i jugozapadnim krajevima zemlje, veći deo dana će biti promenljivo oblačno, kasnije po podne i uveče doći će do postepenog smanjenja oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu će jutro i pre podne biti pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena Celzijusovih. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do kraja nedelje