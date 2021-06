"Stranci žele nestabilnu BiH"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će se Republika Srpska obratiti generalnom sekretaru UN.

On je dodao da će se RS obratiti i članicama Saveta bezbednosti UN, kao i kancelaru Nemačke o presedanima koji se dešavaju u BiH. Dodik je ponovio da će Republika Srpska imenovanje visokog predstavnika prihvatiti samo ukoliko to bude rezultat odluke ili rezolucije Saveta bezbednosti, prenosi RTRS. On je rekao da je činjenica da Rusija već duĹľe vreme nije deo kensenzusa koji je neophodan za rad Saveta za implementaciju mira, kao i da Moskva smatra da treba