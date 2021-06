Treba vam 1.000 ili 2.000 €? Otplata kredita 1 godinu, rata do 11.000 dinara, ali postoji uslov

B92 pre 34 minuta | Blic

I ovog juna, interesovanje za keš kredite u bankama je povećano.

Građani željni odmora, koji im je uglavnom bio uskraćen prošle godine zbog korone, nedostatak novca za letovanjem pokušavaju da nadoknade pozajmicama koje mogu da otplate u periodu od šest do 72 meseca. U zavisnosti od količine novca koja im je potrebna, dužine otplate, visine primanja, ali i uslova same banke i kamatne stope za koju se opredele, biće im i iznos rate za kredit, piše Blic. U većini banaka, klijenti mogu da podignu keš kredit od 50.000 do tri miliona