Brnabić: Palmer nije vršio pritisak na mene, razgovor otvoren i iskren

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je sa specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom imala o pregovorima Beograda i Prištine juče „dug, dobar, iskren razgovor“, da su „sve karte na stolu“, kao i da njen sagovornik „nije vršio pritisak“.

„Ne mislim da je realno da Beograd i Priština postignu dogovor do kraja godine. U Prištini je veoma radikalna ideologija, ne samo da nisu spremni da razgovaraju o kompromisu nego ni da ispune ranije preuzete obaveze“, rekla je danas Brnabić TV Pink, komentarišući Palmerovu izjavu da je „apsolutno moguće“ da ove godine dođe do dogovora dve strane. Ona je rekla da se ne može zaboraviti šta je preuzeto kao obaveza i da se krene sa nekin novim dijalogom kako to, navela