Ko je uhapšeni predsednik opštine Palilula Jovičić: Mladi lav SNS upustio se u malverzacije pa završio sa lisicama na rukama

Predsednik beogradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić (34), koji je sinoć uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja, po struci je diplomirani ekonomista, a na funkciju je ponovo izabran 4. septembra prošle godine.

Rođen je u Srebrenici, a od 1992. godine živi u Beogradu. Završio je Tehničku saobraćajnu školu, a od 2008. do 2011. bio je na Visokoj poslovnoj školi u Beogradu gde je stekao zvanje ekonomiste strukovnih studija. Aleksandar Jovičić je od 2006. do 2010. godine radio u kompaniji "Gorenje" kao menadžer prodaje. Član Srpske napredne stranke postao je 2008. godine. Vremenom je postao predsednik omladine SNS-a i potpredsednik Izvršnog odbora. U periodu od 2012. do 2016.