Vremenska prognoza za petak, 4. Jun: Topliji dan, u ovim delovima zemlje kiša - Evo kakav vikend je pred nama

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: D. Balšić Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 6 do 13 C, a najviša od 22 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, severni. Najniža temperatura od 10 do 13 C, a najviša oko 25 C. U subotu pretežno sunčano, zatim do kraja perioda promenljivo oblačno. U nedelju u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji, u ponedeljak i u ostalim krajevima, a od utorka uglavnom