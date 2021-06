A sutra nagli preokret: Spremite kišobrane

B92 pre 57 minuta | Tanjug

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni C, najviša od 24 do 28C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 17 C, najviša oko 26 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno i toplo, početkom sedmice na severu