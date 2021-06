"Čedomir Jovanović oštetio policijsko vozilo, imao 1,52 promila alkohola u krvi"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Direktor policije Vladimir Rebić rekao je danas da se još tačno ne zna šta se dogodilo u incidentu u kome je u sredu učestvovao lider LDP Čedomir Jovanović.

On je istakao da nije bilo moguće da do sada bude završen izveštaj. "Nedvosmisleno je da je oko 21.35 u sredu Jovanović pozvao 192 i prijavio da ga određena lica prate, onda je neko drugo lice pozvalo 192 i objavilo da je Jovanović razbio izlog u restoranu brze hrane ''Ponču'' na Novom Beogradu", izjavio je Rebić za TV Prva. On je dodao da je Jovanović "bio drzak prema policiji", da je koristio neprimeren rečnik, kao i da je napravio oštećenja na vozilima MUP-a,