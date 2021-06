Sada je najklizavije! Dr Kon o svadbama i novim merama: Razjasnio pravilo koje sve zbunjuje pa otkrio šta ga pogađa na utakmicama

Kurir pre 1 sat

Da li smo "nokautirali" virus ili je moguće da se uskoro ponovo rasplamsa? Na ovo pitanje je odgovorio dr Predrag Kon, vodeći epidemiolog medicinskog dela Kriznog štaba Srbije.

Ono što mnoge buni kod novog popuštanja mera, jeste do kada je muzika po kafićima zapravo dopuštena? "Do 18 časova. I to je iz jednostavnog razloga, jer glasna muzika utiče na ponašanje. Mi pokušavamo da izbalansiramo mere da se i dalje spušta obolevanje i da ne može da se podigne aktivnost virusa", rekao je dr Kon za TV Prva. On upozorava i da smo sada u specifičnoj situaciji, i sada je najvažnije da istrajemo. "Sad smo pred sam kraj kad je najklizaviji teren.