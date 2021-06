Uhapšen jer je nokautirao lekara na utakmici finala prvenstva Srbije u futsalu

Radio 021 pre 3 sata

J. P. (26) iz Smederevske Palanke uhapšen je zbog nasilničkog ponašanja na futsal utakmici na Voždovcu.

On se tereti da je u subotu, 5. juna na utakmici sišao sa tribina i udario u glavu četrdesettrogodišnjeg doktora gostujuće ekipe Novog Pazara, Denisa Bošnjaka, koji je zadobio teške telesne povrede. Povređeni doktor je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju, gde je zadržan na lečenju. Policija je ubrzo identifikovala osumnjičenog koji je uhapšen u Smederevskoj Palanci. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem