Kruševac, uhapšen zbog sumnje da je napao svoju babu i benzinom zapalio njenog supruga

RTS pre 37 minuta

Policija u Kruševcu uhapsila je M. M. (1998) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je sinoć u porodičnoj kući verbalno i fizički napao svoju babu (62), a potom polio benzinom i zapalio njenog nevenčanog supruga (50) koji je pokušao da joj pomogne. Muškarac je sa teškim telesnim povredama opasnim po život zbrinut u kruševačkoj Opštoj bolnici, dok je žena zadobila lakše povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.