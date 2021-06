Uživo: Đoković kreće sa Muzetijem

Sport klub pre 2 sata | Autor:Saša Ozmo

Najbolji teniser sveta Novak Đoković bori se za plasman u četvrtfinale Rolan Garosa na stadionu Filip Šatrije, a protivnik mu je talentovani Italijan Lorenco Muzeti.

Đoković je na putu do četvrtog kola eliminisao Tenisa Sandgrena, Pabla Kuevasa i Ričardasa Berankisa. Muzeti (19 godina, 76. igrač sveta) sjajno igra na drugom grend slem turniru sezone, a na putu do osmine finala savladao je Davida Gofena, Jošihita Nišioku i sunarodnika Marka Čekinata. Ukoliko Đoković prođe u četvrtfinale, protivnik će mu biti još jedan Italijan – Mateu Beretiniju bez borbe je meč predao Švajcarac Rodžer Federer. Do sada se Đoković i Muzeti nisu