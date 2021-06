Jokić asistirao sam sebi, pa dobio neverovatan pâs VIDEO

B92 pre 2 minuta | B92

Nije dobro počela polufinalna serija plej-ofa NBA lige za Nikolu Jokića i Denver Nagetse, iako je do sredine treće četvrtine sve izgledalo dobro po njih.

Srpski centar je do rezultata 73:64 za Denver igrao sjajno, bio na svom prepoznatljivom nivou i bio veoma raspoložen. To se videlo i u jednom od prvih napada kada je asistirao sam sebi. Krenuo je u prodor, malo ranije bio u driblingu, a pošto je ispred sebe imao prazan put do koša, bacio je loptu o tablu i ponovo je uhvatio, te lako poentirao. Nešto kasnije postigao je trojku kojom je krunisao neverovatan pas Fakunda Kampaca. Argentinac je krenuo u prodor, pa je