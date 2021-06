Objavljeno kad penzioneri i ostali vakcinisani građani dobijaju 3.000 dinara

Radio 021 pre 1 sat

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će u sredu, 16. juna, biti isplaćeno po 3.000 dinara svim penzionerima koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine.

Mali je rekao da će od 17. juna početi isplata građanima koji su se za tu nagradu prijavili preko sajta Uprave za trezor ili kol-centra. Prijava za 3.000 dinara za građane starije od 16 godina koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine traje do 15. juna, podsetio je Mali i ističe da se do sada prijavilo oko 1.216.000 građana. "Već 16. juna, prvog dana nakon isteka roka za prijavu, mi ćemo isplatiti sve penzionere koji su primili vakcinu do 31. maja. Od