Šek čestitao Jokiću: Zbog tebe su centri opet važni

Nikola Jokić je MVP, a Šekil O'Nil mu je čestitao.

Šekil O'Nil važi za jednog od najdominantnijih centara u istoriji NBA lige i 2000. godine je proglašen za MVP. On je ujedno i poslednji centar kome je to pošlo za rukom, sve do Nikole Jokića u sezoni 2020/21, kada je srpski centar proglašen za najboljeg na planeti. Šekil O'Nil mu je i čestitao na toj nagradi: "Bravo, Nikola! Zbog tebe su centri ponovo važni", rekao je Šek na TNT televiziji.