Uhapšen diler (35) iz Sjenice: Proizvodio i stavljao u promet opojne droge, pronađeno 61.6 grama marihuane

Blic pre 41 minuta

Novopazarska policija uhapsila je večeras A.T. (35) iz Sjenice zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je, prilikom kontrole jednog automobila u kojem je A.T. bio suvozač, kod njega pronašla 61,6 grama marihuane, a u vozilu i vagu za precizno merenje. Po nalogu Višeg tužilaštva, A.T. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.