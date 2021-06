Đerlek: Planira se strategija za one koji imaju posledice nakon preležanog kovida-19

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da se planira "ozbiljna strategija i lekarska podrška onima koji imaju posledice preležanog kovida", i da se očekuje da će se takvi slučajevi "u sve većem broju javljati zdravstvenim ustanovama".

"Nikada nisam imao problem sa srcem, nakon preležanog kovida, već godinu dana, pijem lekove protiv aritmije, jer mi je korona to izazvala. Moja pluća su bila razorena. Ranije sam se do stana na petom spratu kao od šale peo bez lifta, a sada to ne pokušavam", rekao je Đerlek. On je dodao da će "postkovid sindrom" biti jedan od glavnih zadataka zdravstvenog sistema u narednom periodu, kao i da "prvi dan kada se budemo oslobodili koronavirusa, moramo biti spremni na