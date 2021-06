RTV pre 4 sati | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji se danas u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, od sredine dana ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna do 26 do 29 stepeni. U Novom Sadu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 16 stepeni, najviša dnevna oko 29. Narednih dana promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i pljuskova kiše sa grmljavinom, koji ce biti učestaliji u drugom delu sedmice. Temperatura bez bitnije promene, maksimalne vrednosti u većini