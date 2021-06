UŽIVO: Đoković - Beretini 3:2 (2:1)

RTV pre 7 minuta | RTV, B92

PARIZ - Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra sa Mateom Beretinijem u četvrtfinalu Rolan Garosa. Trenutni rezultat u četvrtom setu 3:2 za Srbina. Đoković je dobio prva dva seta sa 6:3 i 6:2, dok je Italijan osvojio treći u taj-brejku.

Posle duela sa Lorencom Musetijem u osmini finala, Novaku je rival još jedan italijanski teniser. Đoković i Beretini sastali su se jednom do sada i to je Novak slavio ubedljivo (6:2, 6:1), u grupnoj fazi Završnog Mastersa u Londonu 2019. godine. Pre velikog preokreta i borbe u pet setova protiv Musetija, Đoković je izbacio Sandgrena, Kuevasa i Berankisa. Beretini je na putu do četvrtfinala bio bolji od Danijela, Korije i Kvona, dok mu je meč osmine finala zbog