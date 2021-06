Vučić: "Malopre sam čuo najlepšu stvar za Jagodinu"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Jagodina -- U Jagodini je danas svečano otvorena nemačka fabrika "Fischer automotive systems".

Otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić kaže da je ovo velika stvar za nas. "Moraćemo još da se trudimo da svim ljudima koji žele da rade obezbedimo posao. Što više nemačkih kompanija dođe, to bolje", rekao je on. Jagodina i ceo Pomoravski kraj imaju dobru budućnost, rekao je Vučić "Kad god otvaram neku fabriku ne mogu da sakrijem osmeh, jer za to živite i radite, rekao je Vučić. Danas radi 70.000 ljudi u nemačkim kompanijamau Srbiji,