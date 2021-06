Vremenska prognoza za četvrtak, 10. Jun: Sledi nam obrt, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Večernje novosti pre 17 minuta | Novosti online

Foto: N. Fifić Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od devet do 16, najviša od 24 do 29 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguć je kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura 16, najviša 27 stepeni. Do ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Od utorka pretežno