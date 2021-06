Na crkvi u Prištini grafit „Isus mrzi Srbe”

Politika pre 24 minuta

PRIŠTINA – Pripadnici Socijaldemokratske partije Kosova ispisivali su uvredljive poruke na zidinama i vratima hrama Hrista Spasa u Prištini, nakon što je u toj crkvi juče, na Spasovdan, održana liturgija, prvi put posle 1998. godine.

Na vratima i na bočnoj strani crkve na albanskom je napisano „Simbol šovinizma postaje svetinja blagoslovom Aljbina Kurtija”, prenosi Kosovo onlajn. RTS prenosi da su se oni, nakon ispisivanja grafita, povukli, a da crkvu obezbeđuje desetak policajaca. ' #Jesus hates #Serbs' - told this is freshly sprayed #graffiti on the unfinished #Serbian #Orthodox church in #Pristina following today's liturgy, which I understand was the first since 1998. #Kosovo