Toplo, promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom: Temperatura do 29 stepeni

iKragujevac pre 1 sat

U Srbiji toplo, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom posle podne.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17 stepeni C, najviša dnevna od 24 do 29 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Tanjug. U Kragujevcu pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 16 C, najviša dnevna oko 27 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u nedelju doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan