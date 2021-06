Ujutru sunčano, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina - promenljivo vreme do utorka

RTS pre 17 minuta

U Srbiji u subotu toplo, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 24 stepena do 29 stepeni. U Beogradu prvog dana vikenda biće pretežno sunčano. Ujutro temperatura oko 16, u najtoplijem delu dana 27 stepeni. U nedelju prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom koje će ujutru zahvatiti Vojvodinu pre podne proširiće se i na ostale predele Srbije. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar umeren,