Vučić: Nije vreme za velike reči - imamo čvrst stav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog.

Vučić je tokom svečanosti odlikovan ordenom Prepodonog Prohora Pčinjskog. On je najavio da sutra putuje u Brisel, ali da, kako kaže, uprkos pritiscima Srbija neće popustiti. "Nisu laki dani pred nama. Nije vreme za velike reči. Imamo čvrst stav. Želimo da pokažemo da nam je stalo do dijaloga i očuvanja mira i stabilnosti, ali to je kao što vidite, sve teže kada pogledate šta albansko rukovodstvo radi" , rekao je Vučić. Povodom tužbi za navodni genocid od strane