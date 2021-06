Vučić poručio Kurtiju da ne preti već da slobodno tuži Srbiju

Novi magazin pre 4 sati | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić da razgovori sa Prištinom u Briselu neće biti laki i da situacija nije ružičasta, ali da nije vreme za velike reči već za čvrt stav i da pokažemo koliko želimo dijalog i da gledamo u budućnost i da razgovaramo i sačuvamo mir, iako je to sve teže.

Vučić je na pitanje televizije Pink da prokomentariše najave kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će Kosovo tužiti Srbiju za genocid, rekao da albansko rukovodstvo svakog dana napada Srbiju. "Kurti to sad ponavlja kao Paja Patak svaki dan i moja poruka njemu je - nemoj više da nam pretiš, uradite to! I nemote da se igrate tih igara sa nama, pošto sam ja te škole odavno prošao, politički sam veteran, to kao on će nama da preti, mi ćemo strašno da se sekiramo, pa