Autom se zakucao u centar za doniranje plazme: Horor u Pitsburgu, troje mrtvih, dve osobe kritično (video)

Večernje novosti

Foto: Tviter/Printskrin/@BNONews Direktor Javne bezbednosti Pitsburga Vendel Hajsrič potvrdio je da ima žrtava i dodao da su dve povređene osobe u kritičnom stanju, preneo je AP.

Medicinsku pomoć su dobili i vatrogasac i pripadnik hitne pomoći, dodao je Hajsrič. Policija je dobila poziv danas oko 11.30, a pet vatrogasnih službi je moralo da gasi požar koji je izbio nakon što se automobil zakucao. BREAKING: Car crashes into plasma donation center in Pittsburgh, Pennsylvania; at least 3 dead pic.twitter.com/clrcFQCANj — BNO News (@BNONews) June 12, 2021 Hajsrič je izjavio da je jedan od preminulih bio u automobilu, ali nije mogao da kaže da